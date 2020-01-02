مصدر: قوات أميركية تجري عملية استطلاع غربي الانبار🔻

2020/01/02 | 14:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في محافظة الانبار، الخميس، عن قيام قوات امريكية بمهمة استطلاعية استهدفت منطقة ناحية البغدادي غربي الانبار.وقال المصدر إن “قوات امريكية مجهزة بمختلفة الاسلحة استطلعت منطقة ناحية […]

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