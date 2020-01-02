خبر سار لجماهير النادي.. قانون الفيفا يفتح الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

2020/01/02 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن وجود بند في قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد يكون سبباً في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة في الصيف الماضي، وبالفعل حاول البرسا استعادة نجمه البرازيلي، ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت عروض النادي الكتالوني، لينتهي به المطاف بالاستمرار مع الفريق الباريسي.

وتواجد نيمار دا سيلفا في حفل عيد زواج لويس سواريز الذي حضره جميع نجوم برشلونة منذ عدة أيام، دليل آخر على أن النجم البرازيلي يفكر فقط في العودة لصفوف البرسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن" قواعد الفيفا تنص على أن أي لاعب قضى أكثر من ثلاثة مواسم مع فريقه، ولم يجدد عقده، يحق له الرحيل لنادٍ آخر مقابل مبلغ مادي يقدره الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه".

وأضافت الصحيفة أن" في الصيف القادم، سيحق لنيمار أن يستغل هذه الثغرة القانونية من أجل العودة إلى برشلونة من جديد، حيث سيكون قد مر 3 مواسم على انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان".

وأوضحت الصحيفة أن" الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيقيم الصفقة بحوالي 180 مليون يورو، وهذا هو نفس المبلغ الذي عرضه البرسا في الصيف الماضي من أجل ضم نيمار".

وذكرت “موندو” أن" هناك انقسام في إدارة برشلونة حول عودة نيمار، فالبعض لا يرغب في عودته بعد مقاضاته النادي من أجل الحصول على حوافز تجديد عقده قبل رحيله، والبعض الأخرى يرى أن النجم البرازيلي هو الأنسب لخلافة ليونيل ميسي في البلاوجرانا".

بغداد اليوم/ خاص

بغداد اليوم- خاص

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