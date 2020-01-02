2020/01/02 | 14:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد السياسي العراقي الذي يُصنف نفسهُ مقرباً من الإدارة #الأميركية #انتفاض_قنبر، اليوم الخميس، أن #واشنطن سترد قريباً على مهاجمي سفارتها في العاصمة العراقية #بغداد.وقال قنبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنبر يكشف “الرد الأميركي” على الميليشيات بعد اقتحام السفارة في الخضراء) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنبر يكشف “الرد الأميركي” على الميليشيات بعد اقتحام السفارة في الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).