تجربة القيادة من رينو .. جرّب وما راح تغير

2020/01/02 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق، الخميس، عن استمرارها العمل بنظام تجربة القيادة.

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