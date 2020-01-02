العطار يدعو لإعداد دراسة بالمستورد لرسم خارطة طريق دعم المنتج الوطني

2020/01/02 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الخميس، إلى إعداد دراسة بجميع المنتجات المستوردة للبلاد.

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