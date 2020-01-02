أسهم أوروبا تبتهج للتيسير النقدي في الصين وتقدم التجارة

2020/01/02 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الأسهم الأوروبية العقد الجديد بداية قوية يوم الخميس مع تيسير الصين سياستها النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ومع مؤشرات ملموسة على أن إبرام اتفاق تجارة بين بكين وواشنطن بات وشيكا.

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