مقتل رئيس أركان جيش  تايوان وسبعة من كبار الضبّاط  

2020/01/02 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايبيه-(أ ف ب) – قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق […]

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