إخلاء مدن بأكملها في أستراليا وسط مخاوف من يوم “السبت” الرهيب

2020/01/02 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدني,(أ ف ب) – وجهت السلطات الأسترالية الخميس بالإخلاء القسري لبعض السكان فيما فر آلاف السياح من المناطق الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد تحسّباً لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تضرب المنطقة السبت مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.وهذه الحرائق التي لا تزال خارج […]

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