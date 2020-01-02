تركيا تفتح تحقيقاً حول هبوط طائرة “غصن” وتجري توقيفات 

2020/01/02 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول- (أ ف ب) – أوقفت السلطات التركية الخميس عدة أشخاص في إطار تحقيق حول كيفية عبور المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن من اسطنبول الى لبنان، بعد فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.وذكرت وكالة أنباء دوغان أن السلطات التركية قد أوقفت ووضعت قيد الحبس الاحتياطي سبعة أشخاص في إطار التحقيق، بينهم […]

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