اليوم البرلمان التركي يصوت على إرسال قوات إلى ليبيا

2020/01/02 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يعقد البرلمان التركي اليوم الخميس جلسة طارئة، للتصويت على منح الرئيس رجب طيب أردوغان تفويضا بإرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

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