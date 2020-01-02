خبير استراتيجي: الحكومة العراقية جزء من المشكلة الأميركية الايرانية

2020/01/02 | 14:19 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد الخبير الاستراتيجي أستاذ الأمن الوطني بجامعة النهرين، حسين علاوي، أن الحكومة العراقية لا تمتلك الحلول لإنهاء الازمة الأميركية الإيرانية.وقال علاوي...

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