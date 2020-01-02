خبير سياسي: العراق ليس بمقدوره استيعاب الصراع الأميركي الإيراني

2020/01/02 | 14:19 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري، ان العراق ليس بمقدوره استيعاب الصراع الأميركي الإيراني على ارضه.وقال الجبوري...

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