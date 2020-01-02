نائب ووزير الكهرباء يفصحان عن ذمتهم المالية للنزاهة

2020/01/02 | 14:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن إفصاح النائبة سجاد ووزير الكهرباء الخطيب عن ذمتهما المالية للعام الجاري.الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لعام 2020 الخاصَّة بالنائبة (هدى سجاد)، وكذلك الاستمارة الخاصَّة بوزير الكهرباء (لؤي الخطيب).وكانت الهيأة قد أعلنت اليوم الخميس الموافق 2/1/2020عن إفصاح كلٍّ من النائب الأول لرئيس مجلس النواب ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عن ذمتهما المالية للعام الجاري.

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