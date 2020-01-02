واشنطن بوست تكشف ما حدث لدبلوماسيي السفارة الامريكية ببغداد

2020/01/02 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الواشنطن البوست الاميركية ان الدبلوماسيين الاميركيين اجبروا على تناول الامدادات الغذائية العسكرية بعد اقتحام السفارة....

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