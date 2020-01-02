فراس ناجي - ثورة تشرين وإصلاح النظام السياسي العراقي

2020/01/02 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فراس_ناجي دروس من الربيع العربيعلى الرغم من ضبابية تفاصيل مسار التغيير السياسي المنشود لثورة تشرين، غير أن نجاحها لحد الآن في تخطي الكثير من المطبات التي وقعت فيها ثورات ما يعرف بالربيع العربي، يؤهلها لاستكمال هذا النجاح إذا إستمرت في تبني مسار إصلاح النظام السياسي العراقي عبر السياقات الدستورية.إن خلاصة تجارب ثورات الربيع العربي تشير إلى أن الفراغ الدستوري في مرحلة التغيير السياسي يؤدي الى زيادة م......

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