كيف وقع وزير الخارجية محمد الحكيم بخطأ عنوان اتفاقية دولية وتصحيحها من أحد موظفي الوزارة؟

2020/01/02 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وقع وزير الخارجية العراقية، محمد علي الحكيم، بخطأ في عنوان الاتفاقية الدولية التي تنص على حماية البعثات الدبلوماسية، عندما نشر تويت على موقع تويتر وقال إن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية وفق اتفاقية “جنيف”، مما دعا أحد موظفي الوزارة للرد عليه وتصحيح العنوان بأنها اتفاقية “فيينا” وليس جنيف.وقال الوزير الحكيم، في […]

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