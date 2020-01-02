سالم: اقتحام السفارة الأميركية رسالة واذا لم تصل فلنا طرقنا الأخرى

2020/01/02 | 14:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الخميس، بأن فصائل المقاومة الإسلامية ستكون لها طرقها الخاصة في تفهيم المحتل الأميركي اذا لم يفهم رسالة اقتحام السفارة الأميركية.وقال سالم في […]

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