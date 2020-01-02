قيادي بالحشد: قوائم أسماء من ’’يتسلمون’’ أموالاً من السفارة الأمريكية ’’بائسة ومضحكة’’

2020/01/02 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال أمين عام كتائب "بابليون" المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم المنتشرة والتي تخص أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم "مضحكة وبائسة".

وكتب الكلداني عبر حسابه في تويتر: "قوائم بأسماء عراقيين بدعوى انهم يستلمون مبالغ من السفارة الامريكية، ولعلي لا اعرف الكثيرين منهم بل اختلف مع بعضهم الا ان الإنصاف مطلوب بالوقوف ضد الجيوش الإلكترونية".

وتابع: "هذا لا ينفي الدعم الاميركي للمتأمركين ولكن ليست بهذه الطريقة المضحكة والبائسة".

واختتم بالقول، إن "الخلاف لا يمنع الإنصاف (عيب)".

وكان ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، في وقت سابق من اليوم، قوائم أسماء مجموعة ناشطين وسياسيين، بدعوى أنها قوائم أخرجت من السفارة الأمريكية، خلال محاصرتها من قبل محتجين أمس الأول.

وضمت القوائم أسماء سياسيين وناشطين ومحللين، إلى جانب أرقام مبالغ بالدولار، بدعوى تسلمهم مبالغ من السفارة الأمريكية نفسها، نظير مهام (لم تحدد)، يقومون بها داخل العراق.

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وقال النجيفي في حديث خاص لـ (بغداد

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وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في ح

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وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم

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