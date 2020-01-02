أزمة نسب .. فضيحة جديدة تلاحق حارس مرمى الريال كورتوا

2020/01/02 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ادعت سيدة إنجليزية أنها أنجبت طفلاً من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من علاقة سرية جمعتهما أثناء لع...





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