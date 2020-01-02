برغماتية سياسو العراق

2020/01/02 | 15:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نبيل جبار العلي قبل ٢٠٠٣ كانت المعارضة العراقية والتي كانت معظمها من الشيعة اغلبها ذات طابع ديني ارتبط بشكل كبير مع النظام الايراني في بناء هيكيلياته الحزبية والتنظيمية ، وعلى...أكمل القراءة ←

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