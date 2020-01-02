2020/01/02 | 15:21 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: قيادات سياسية تتصدر الازمات على حساب القانون وعزلة العراق ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: قيادات سياسية تتصدر الازمات على حساب القانون وعزلة العراق ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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