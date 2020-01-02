2020/01/02 | 15:21 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. جهاز مكافحة الارهاب يؤمن السفارة الاميركية بعد انسحاب المحتجين ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. جهاز مكافحة الارهاب يؤمن السفارة الاميركية بعد انسحاب المحتجين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).