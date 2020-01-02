قيادي بالحشد يعلق على قوائم أسماء من

2020/01/02 | 15:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال أمين عام كتائب "بابليون" المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم المنتشرة والتي تخص أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم "مضحكة وبائسة".وكتب الكلداني عبر حسابه في تويتر: "قوائم بأسماء عراقيين بدعوى انهم يستلمون مبالغ من السفارة الامريكية، ولعلي لا اعرف الكثيرين منهم بل اختلف مع بعضهم الا ان الإنصاف مطلوب بالوقوف ضد الجيوش الإلكترونية".وتابع: "هذا لا ينفي الدعم الاميركي للمتأمركين ولكن ليست بهذه الطريقة المضحكة والبائسة".واختتم بالقول، إن "الخلاف لا يمنع الإنصاف (عيب)".وكان ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، في وقت سابق من اليوم، قوائم أسماء مجموعة ناشطين وسياسيين، بدعوى أنها قوائم أخرجت من السفارة الأمريكية، خلال محاصرتها من قبل محتجين أمس الأول.

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