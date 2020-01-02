2020/01/02 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، بياناً بشأن أحداث محاولة اقتحام، حسب ما اسمته، السفارة الأمريكية وسط بغداد.

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، أن مسألة اختيار رئيس للحكومة الجديدة تتطلب وقتاً طويلاً، ولا يمكن حلها بالأيام القليلة المقبلة.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قضية تسمية

بغداد اليوم- بغداد

قال أمين عام كتائب "بابليون" المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم المنتشرة والتي تخص أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم "مضحكة وبائسة".

وكتب الكلداني

بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، أن رد الولايات المتحدة على اقتحام سفارتها ببغداد، من قبل أبناء الحشد الشعبي، سيكون قاسيا وحاسما بالوقت ذاته.

وقال النجيفي في حديث خاص لـ (بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية البحرينية تصدر بياناً بشأن أحداث السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية البحرينية تصدر بياناً بشأن أحداث السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).