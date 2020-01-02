رئاسة الجمهورية تنشر توضيحا عن أكاذيب وافتراءات نشرتها إحدى المواقع الأجنبية

2020/01/02 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، تكذيبا لمحتوى مقال نشره موقع برنامج الشرق الاوسط في منظمة “اف بي آر آي” الاميركي، ضم الكثير من الافتراءات والأكاذيب حول رئيس الجمهورية، بهدف تضليل الرأي العام العراقي.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، انه تحرى الموضوع واكتشف أن المقال ليس مزوراً فحسب، بل أن الناشرين زوروا نسخة من موقع المنظمة باختلافات في العنوان، وفي بلد آخر، وقاموا بتسجيل وإطلاق الموقع المنتحل في السادس والعشرين من آب من العام الماضي، بهدف نشر مقالات للتشويش على الرأي العام، ضمن مواضيع سياسية مفبركة عديدة، لا أساس لها من الصحة، مبينا ان المنظمة أعلنت اليوم وعلى حسابها الرسمي، بأن الموقع المشار اليه منتحل وينشر مقالات مزورة، لا تمت اليها بأية صلة على الإطلاق.

وتابع البيان، ان مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة ارون ستاين، أعلن على حسابه بتويتر ان المقال مزور وان الموقع منتحل، بل ان عملية التزوير المشار اليها، والتي نفذتها جهات محترفة بالأكاذيب وبقصد تضليل أبناء شعبنا، تشير بلا شك الى حالة اليأس التي وصل اليها أعداء العراق، وتحاول تشويه المواقف الوطنية للشعب العراقي وللرئيس برهم صالح، من خلال محاولة ربطها بإرادات خارجية، فيما شدد المكتب الاعلامي على ضرورة توخي وسائل الاعلام، الدقة والحذر والتقصي في تداول أخبارها خدمة للصالح العام.

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