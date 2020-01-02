ناشطون يردون على اتهامهم باستلام رواتب من السفارة الأميركية وقيادي بالحشد يصفها بـ”البائسة”

2020/01/02 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال أمين عام كتائب “بابليون” المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم المنتشرة والتي تخص أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم “مضحكة وبائسة”، فيما سخر منها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب الكلداني عبر حسابه في تويتر: “قوائم بأسماء عراقيين بدعوى انهم يستلمون مبالغ من السفارة […]

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