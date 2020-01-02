النقل تعلن إنشاء ثلاث مرائب جديدة في هذه المحافظات

2020/01/02 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، أنها ستباشر إنشاء ثلاثة مشاريع في الموصل والنجف والناصرية.

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