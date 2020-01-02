صالح مسلم يطالب

2020/01/02 | 15:46 - المصدر: كردستان 24

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أربيل (كوردستان 24)- دعا القيادي في الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا صالح مسلم بأن تكون مطالب المجلس الوطني الكوردي مختلفة عن مطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما رد عليه قيادي كوردي.

وقال مسلم لكوردستان 24 "اليوم هناك ادارة في روج افا وفيها مؤسسات وتعمل مثل القوى الدولية كامريكا وروسيا".

ونفى صالح مسلم ان يكون قد قصد في تصريح سابق له بأن ينضم المجلس الكوردي الى الادارة الذاتية بدون اي حوارات.

وقال "يمكن ان نتناقش ونتحاور، هناك نظام وادارة وحزب الاتحاد الديمقراطي سيفعل مابوسعه لانجاح هكذا خطوة".

وتابع "قلنا ونقول لاحزاب المجلس..تفضلوا..افتحوا مكاتبكم ومارسوا نضالكم وافعلوا ماتشاؤون، نحن نؤكد دائما على نقطة وحيدة..نأمل ان يكون مايريده المجلس مختلفا عن مايريده اردوغان اما الباقي فنحن مستعدون لاي شيء".

واضاف "ليس لدينا علم بمصير المفقودين من اعضاء المجلس ونحن مستعدون لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وقدمنا كافة المعلومات المتوفرة لدينا عن اسماء المعتقلين الذين يطالب المجلس بهم الى الفرنسيين، واؤكد انه لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين".

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، علي ابراهيم لكوردستان24 "لم نقل أنه يجب نسف الادارة الموجودة حاليا بل ان مطالبنا تتركز في كيفية تحويل هذه الادارة الى جسم يجد فيه الكورد كلهم انفسهم فيها".

وتابع "لا احد سيقبل ان ينضم لادارة متشكلة على مقاس حزب واحد".

واضاف "كيف يمكن للسيد صالح مسلم ان ينفي علمه بوجود المعتقلين ومصائرهم وقد كان يتراس حزب الاتحاد الديمقراطي لسنوات طويلة".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسيطرة الادارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، برزت خصومة سياسية بينها وبين المجلس الكوردي.

وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.

ويقول مراقبون ان المبادرة الاخيرة التي اطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.





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