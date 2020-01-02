سهيل قبلان - ​آن اوان رفض حكم الاغبياء

2020/01/02 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان للقتل والاحقاد والدمار دفتراسطرهكثيرة ولا نهائيهسطّرها الطغاة بالدماءمن ثملواعلى مشاهد الخراب والجثثمن رقصواعلى انين الحامل الجريحةانين اطفال يباتون على الطوىمن فرحوا ويهزجون للمدافعتفتك بالبشروتهدم البيوت والمدارسويعزفون لحنهمبنغمة واحدةبرغم كثرة الصنوجكلامه الموت للعربلانهم انتفضوالكي يداووا كثرة الجراحفي الروح والكرامة

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