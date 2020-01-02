بالصورة – كيف ردت والدة أحمد فهمي على تشبيه هنا الزاهد له بالقرد؟

2020/01/02 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعي حسابها على “فايسبوك” بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وأحدثت ضجة بتعليقها عليها حيث كتبت: “كل سنة وانت طيب يا قردي.



شكلك كفتة باللبن” ليرد عليها: “شكلي متسول”.

وأثار ذلك اهتمام والدة الفنان ليلى العطار التي علقت: “ده حبيبي” قبل أن تجيب الزاهد: “ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة” لترد الوالدة مجدداً ممازحة: “بنت” ثم “برضه حبيبك”.

كذلك تفاعلت الممثلة مع صورة نشرها فهمي على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التعليق: “جامد أويأنا الحمدلله أحلىحاجةفي الدنياالغرور”.

ولفتت هنا الأنظار بتعليقها: “حموت”، علماً أن الصورة حققت أكثر من 165 ألف مشاهدة.

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