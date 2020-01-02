مليارات الدولارات يخسرها العراق.. حلقةٌ جديدة من هروب المستثمرين

2020/01/02 | 16:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تسببت الاضطرابات التي يشهدها #العراق في تجميد اتفاقات للاستثمار وهروب مليارات الدولارات، ما يزيد مأزق #الحكومة الاتحادية في #بغداد، التي تواجه انتقادات حادة من قبل #المتظاهرين […]

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