انطلاق تظاهرات “حاشدة” في عدة محافظات ومحتجو ذي قار يعلنون “قائمة مطالب” جديدة

2020/01/02 | 16:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تظاهر المئات من المواطنين، الخميس، في عدة محافظات بوسط وجنوبي البلاد، احتجاجاً على التأخر الحاصل في ت...

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