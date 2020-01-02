طائرات محملة بمئات الجنود الامريكان تهبط في مطار الكويت واخرى تحلق فوق سماء بغداد

2020/01/02 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان طائرات محملة بمئات الجنود الامريكان هبطت في مطار الكويت واخرى قامت بالتحليق فوق سماء بغداد.

وقال المصدر لـ الغد برس، ان طائرة بلاك هوك الامريكية مستمرة بالتحليق المنخفض فوق سماء بغداد، بينما هبطت تباعاً طائرات النقل العسكرية الامريكية على أرض مطار الكويت الدولي، قادمة من الولايات المتحدة .

واضاف ان قيادة الفرقة الخاصة منعت دخول العجلات الى شارع السفارة الاميركية، باستثناء الساكنين في المجمع السكني المقابل لها، مع انتشار لقوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية امام مبنى السفارة

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