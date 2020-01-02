قائمة تضم معلومات سرية تثير الضحك والاستهزاء لدى ناشطين واوساط شعبية عراقية!

2020/01/02 | 16:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتشرت قوائم على وسائل التواصل الاجتماعي، على انها سرقت من استعمالات السفارة الأميركية خلال اقتحامها من قبل أنصار الحشد الشعبي، تتهم ناشطين ومدونين على أنهم يستلمون رواتبا من السفارة الأميركية في بغداد.

قال أمين عام كتائب بابليون المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم...

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