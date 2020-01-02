تقرير: قوات الأمن قتلت المتظاهرين العراقيين ولم تمنع الميليشيات من اقتحام الخضراء

2020/01/02 | 16:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق فضحت الفيديوهات المسربة لمحاولة اقتحام #السفارة_الأميركية مهادنة القوات العسكرية العراقية لميليشيا #الحشد_الشعبي بحضور نائب قائد القوات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير يار الله.وأظهر تسجيل الفيديو المسرب […]

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