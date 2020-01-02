2020/01/02 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الجبهة التركمانية تدعو لتطبيق الادارة المشتركة في كركوك وترفض قرارات وزير الاسكان والاعمار

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، بياناً بشأن ما أسمته، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مملكة البحرين تدين بشدة محاولة اقت

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، أن مسألة اختيار رئيس للحكومة الجديدة تتطلب وقتاً طويلاً، ولا يمكن حلها بالأيام القليلة المقبلة.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قضية تسمية

بغداد اليوم- بغداد

قال أمين عام كتائب "بابليون" المنضوية في الحشد الشعبي، ريان الكلداني، إن القوائم المنتشرة والتي تخص أسماء ناشطين وسياسيين، بدعوى تلقيهم أموالاً من السفارة الأمريكية، هي قوائم "مضحكة وبائسة".

وكتب الكلداني

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