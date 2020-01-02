فلاح أمين الرهيمي - شخصيات إنسانية خلدهم التاريخ

2020/01/02 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن التاريخ يزخر ويفتخر بالشخصيات العظيمة التي برزت وذاع صيتها من خلال ما أنجزته للإنسانية من خلال أعمالهم وتضحياتهم في حياة سعيدة ومستقرة ومطمئنة حينما تمردوا على المألوف وحلقوا في سماء الإنسانية نحو التقدم والتطور وفجروا المعرفة والعلم وتحدوا الأمر الواقع والجمود والثبات وتقدموا للإمام نحو الثورة في إنجاز الأعمال التي طرزت على جبين التاريخ تشاهدها الأجيال حينما تستعرض أمام منصة التاريخ.- الرس......

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