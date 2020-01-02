صنعاء تدين العدوان الأمريكي على العراق

2020/01/02 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات الاعتداء الأمريكي على العراق الذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات....

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