سلطات إقليم كردستان: ضبط مهربين إيرانيين بحوزتهم مبالغ من العملة العراقية المزورة

2020/01/02 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات في إقليم كردستان، عن إحباط عملية ادخال مبالغ مالية من العملية العراقية المزورة الى البلاد.

وأشارت الجهات الأمنية في منفذ حاج عمران الحدودي، الواقع شمال شرقي محافظة أربيل، أشارت الى تمكنها من ضبط عدد من المهربين الإيرانيين، اثناء محاولتهم ادخال مبلغ من العملة المزورة، يزيد على المليونين ونصف المليون دينار عراقي، مبينة ان المهربين كانوا يرومون ترويج العملة المزورة في أسواق إقليم كردستان.

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