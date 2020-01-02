عضو بالدفاع النيابية: تحليق الطائرات الامريكية فوق سماء بغداد ’’رسالة تهديد’’.. مستعدون للحرب

2020/01/02 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي المولى، الخميس (2-1-2020)، إن تحليق الطيران ا...





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