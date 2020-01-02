شاب حاصل على “الماجستير” يعمل على عربة حلويات في الديوانية | تقرير

2020/01/02 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن حصل على الماجستير في التربية الرياضية من إحدى الجامعات الروسية عاد للعراق وهو يدرك صعوبة التعيين، فبدأ بفكرة مشروعه منذ أشهر ليساعده أصدقائه الخريجين بتصنيع عربة صغيرة لتجهيز أكلة معروفة باسم اللقيمات مع بعض المطيبات عليها.

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