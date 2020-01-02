هل قلدت الاتصالات السعودية ” STC ” شعار الشركة الأمريكية ” CTS ” ؟

2020/01/02 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ثار الشعار الجديد لشركة الاتصالات السعودية STC ، جدلاً عبر مواقع التواصل وكذلك تدخل بعد المختصين في مجال التصميم وخبراء الإعلان للتعليق على الشعار بعدما تم مقارنته بشعار شركة تكنولوجيا أمريكية بتصنيع أجهزة الاستشعار والمحركات والمكونات الإلكترونية تدعى CTS .حرف T وبدأت الملاحظة حينما أشار أحد مستخدمي موقع تويتر في تغريدة […]

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