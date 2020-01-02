للمرة الاولى.. الكشف عن طريقة إخلاء موظفي سفارة واشنطن في بغداد

2020/01/02 | 17:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تقريرا للكاتب جون هدسون، يقول فيه إن “الهجوم على...

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