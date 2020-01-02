عماد هاشم : سعيد بعودتي الى بيتي واتمنى ان اقدم الاضافة للجهاز الفني

2020/01/02 | 17:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعرب مدرب حراس مرمى نادي الشرطة الجديد، عماد هاشم، عن سعادته الغامرة بعد العودة للعمل في النادي الذي مثله (١٥) عاماً كلاعب وموسمين كمدرب، متمنيا في الوقت ذاته ان يقدم الاضافة الى الجهاز الفني لكرة القيثارة بغية تحقيق الافضل.

وقال هاشم: اعي تماما اهمية المرحلة المقبلة سيما وان الفريق تنتظره استحقاقات على درجة عالية من الاهمية، حيث ساحاول جاهدا ان اقدم قصارى الجهود للتطوير والارتقاء بمستوى حراسنا.

واضاف: لدي رؤية كاملة عن جميع حراس الفريق من حيث تشخيص الايجابيات والسلبيات حيث سيتم العمل عليها خلال الوحدات التدريبية لوضع الامور في نصابها الصحيح تمهيدا لتقديم ما ينتظره منا الجماهير.

وبين: العطاء هو الفيصل في عملية وضع الحارس في مهمة الذود عن عرين الشرطة خصوصا وانني شخصياً ساكون محاسبا امام ادارة وجماهير النادي.

واختتم حديثه قائلاً: ان الفريق يمتلك حراس مرمى لديهم المواصفات والامكانيات الايجابية حيث سنضع بعض الحلول لاخطاء قادرين على تجاوزها.

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