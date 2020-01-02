2020/01/02 | 17:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت مصادر قطرية ان لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي،( ميمي) قريب من الانتقال الى الدوري الكويتي.

وذكرت مجموعة قنوات الكأس على صفحتها في الفيسبوك ان "ميمي قد ينتقل للكويت الكويتي".

وبينت ان "الكويت الكويتي حسم اختياره بشأن المهاجم المقبل للفريق وان مهند علي ضمن المرشحين".

وأصبح من الصعب ان يجد ميمي مكانا له في الدحيل القطري بعد قوم ماندزوكيتش لصفوف الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر قطرية: مهند علي مرشح للانتقال الى الكويت الكويتي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر قطرية: مهند علي مرشح للانتقال الى الكويت الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).