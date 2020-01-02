صحيفة: واشنطن لن تقف متفرجة على اجراءات ايران التي تعرض حياة الاميركيين للخطر

2020/01/02 | 17:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكدت الولايات المتحدة الاميركية، انها لن تقف متفرجة على تحركات ايران، وقواتها داخل العراق، خاصة وانها تعرض حياة الاميركيين الى الخطر، مشيرة الى الضربات...

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