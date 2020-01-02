2020/01/02 | 17:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محمد الكربولي: سياسة الخطف والتغييب هي الطاغية على شركائنا في التعامل مع اراءنا ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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