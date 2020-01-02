اعادة فتح مداخل المنطقة الخضراء

2020/01/02 | 17:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعادت القوات الأمنية مساء اليوم الخميس، فتح طريقي ساحة النسور وشارع الزيتون والطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وذكر مصدر امني لـ"كلكامش برس"، انه " تم افتتاح طريق ساحة النسور باتجاه شارع المطار وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وطريق نفق الزيتون بعد رفع جميع القطوعات من هذه الطرق"واضاف أن "الافتتاح كان بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء، اللواء جاسم يحيى عبد، ورئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء أحمد حاتم الأسدي، ومدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح وممثل عمليات بغداد يذكر ان مديرية المرور افادت بأن الطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء فتحت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بعد زوال الظرف الأمني الراهن.

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