الياسري يشرف على انسحاب المعتصمين من امام السفارة الامريكية ببغداد

2020/01/02 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرف وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، على انسحاب المعتصمين من امام السفارة الامريكية في بغداد....

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