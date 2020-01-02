الاستخبارات العراقية تعلن عن اعتقال مسؤول كبير في تنظيم “داعش”

2020/01/02 | 17:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، عن اعتقال مجهز الدعم اللوجستي لتنظيم “داعش” في الأنبار.وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها: إنه بـ«عملية نوعية تميزت بدقة […]

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